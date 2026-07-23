Informations pratiques

Jœuf

Fête de l’amitié

plaine de jeux Sainte-Anne Jœuf Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-08-10 09:30:00

fin : 2026-08-10 17:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Organisée par la Mairie de Joeuf

Au programme:

Tournoi de foot international au Complexe Sportif Platini

Sur inscription au 03 82 20 77 14

Repas partagés interculturels

Triathlon en VR au gymnaseTout public

0 .

plaine de jeux Sainte-Anne Jœuf 54240 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 20 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Joeuf City Hall

On the schedule:

International soccer tournament at the Platini Sports Complex

Registration required: 03 82 20 77 14

Intercultural potluck dinners

RV Triathlon at the gym

L’événement Fête de l’amitié Jœuf a été mis à jour le 2026-07-23 par MILTOL