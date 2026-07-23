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AGENDA · Jœuf

Fête de l’amitié Jœuf

lundi 10 août 2026 · Jœuf

Fête de l’amitié Jœuf

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
plaine de jeux Sainte-Anne
Ville
54240 Jœuf
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Jœuf

Fête de l’amitié

plaine de jeux Sainte-Anne Jœuf Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-08-10 09:30:00
fin : 2026-08-10 17:00:00

Date(s) :
2026-08-10

Organisée par la Mairie de Joeuf

Au programme:

Tournoi de foot international au Complexe Sportif Platini
Sur inscription au 03 82 20 77 14

Repas partagés interculturels

Triathlon en VR au gymnaseTout public
0  .

plaine de jeux Sainte-Anne Jœuf 54240 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 20 60 

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English :

Organized by the Joeuf City Hall

On the schedule:

International soccer tournament at the Platini Sports Complex
Registration required: 03 82 20 77 14

Intercultural potluck dinners

RV Triathlon at the gym

L’événement Fête de l’amitié Jœuf a été mis à jour le 2026-07-23 par MILTOL

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