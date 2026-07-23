Fête de l’amitié Jœuf
lundi 10 août 2026 · Jœuf
Informations pratiques
Jœuf
Fête de l’amitié
plaine de jeux Sainte-Anne Jœuf Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-08-10 09:30:00
fin : 2026-08-10 17:00:00
Date(s) :
2026-08-10
Organisée par la Mairie de Joeuf
Au programme:
Tournoi de foot international au Complexe Sportif Platini
Sur inscription au 03 82 20 77 14
Repas partagés interculturels
Triathlon en VR au gymnaseTout public
0 .
plaine de jeux Sainte-Anne Jœuf 54240 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 20 60
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English :
Organized by the Joeuf City Hall
On the schedule:
International soccer tournament at the Platini Sports Complex
Registration required: 03 82 20 77 14
Intercultural potluck dinners
RV Triathlon at the gym
L’événement Fête de l’amitié Jœuf a été mis à jour le 2026-07-23 par MILTOL
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