27èmes Foulées & Randos des Matins Verts Tonneins
27èmes Foulées & Randos des Matins Verts Tonneins dimanche 7 juin 2026.
Tonneins
27èmes Foulées & Randos des Matins Verts
Tonneins Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
27èmes Foulées & Randos des Matins Verts. Organisées par les villes de Tonneins, Le Mas d’Agenais, Villeton et Lagruère.
27èmes Foulées & Randos des Matins Verts. Organisées par les villes de Tonneins, Le Mas d’Agenais, Lagruère et Villeton.
Départs du Mas d’Agenais
– Course chronométrée et non chronométrée (13,2 kms).
– Randonnée (12,5 kms).
Départs de Lagruère
– Course chronométrée et non chronométrée (8,5 kms).
– Randonnée (9 kms)
– Run And Bike (8,5 kms).
Départ de Villeton
– Randonnéé (5 kms).
Courses Enfants (Autorisation parentale obligatoire).
– 1,2 kms et 0,8 km
Arrivée Site des Roches
Billetterie en ligne sur Chrono-Start ou auprès de l’Amicale Laïque de Tonneins ou bulletin ci-dessous.
Départs des navettes depuis Tonneins (rue Foch)
Animations pour tous Buvette et Restauration sur Place. .
Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 06 84
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English : 27èmes Foulées & Randos des Matins Verts
27th Foulées & Randos des Matins Verts. Organized by the towns of Tonneins, Le Mas d’Agenais, Villeton and Lagruère.
L’événement 27èmes Foulées & Randos des Matins Verts Tonneins a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Val de Garonne
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