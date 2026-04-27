Tonneins

27èmes Foulées & Randos des Matins Verts

Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

27èmes Foulées & Randos des Matins Verts. Organisées par les villes de Tonneins, Le Mas d’Agenais, Villeton et Lagruère.

27èmes Foulées & Randos des Matins Verts. Organisées par les villes de Tonneins, Le Mas d’Agenais, Lagruère et Villeton.

Départs du Mas d’Agenais

– Course chronométrée et non chronométrée (13,2 kms).

– Randonnée (12,5 kms).

Départs de Lagruère

– Course chronométrée et non chronométrée (8,5 kms).

– Randonnée (9 kms)

– Run And Bike (8,5 kms).

Départ de Villeton

– Randonnéé (5 kms).

Courses Enfants (Autorisation parentale obligatoire).

– 1,2 kms et 0,8 km

Arrivée Site des Roches

Billetterie en ligne sur Chrono-Start ou auprès de l’Amicale Laïque de Tonneins ou bulletin ci-dessous.

Départs des navettes depuis Tonneins (rue Foch)

Animations pour tous Buvette et Restauration sur Place. .

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 06 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 27èmes Foulées & Randos des Matins Verts

27th Foulées & Randos des Matins Verts. Organized by the towns of Tonneins, Le Mas d’Agenais, Villeton and Lagruère.

L’événement 27èmes Foulées & Randos des Matins Verts Tonneins a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Val de Garonne