Flamenco « Senda Del Cielo » Arena Negra

Centre Culturel La Gabarre Avenue Francois Mitterand Tonneins Lot-et-Garonne

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-11

2026-06-11

Le spectacle Senda del cielo est un voyage entre ciel et terre, un lien puissant entre deux passions, celles du flamenco et des étoiles.

Entrez dans la ronde du flamenco autour de son feu, suivez les notes qui s’envolent comme la fumée pour aller composer la partition de la Voie Lactée. Des frappes de pied et rythmes telluriques aux notes et harmonies célestes qui nous entraînent vers le firmament, c’est un hymne qui nous invite tous à croire en notre étoile et emprunter le chemin qui nous est destiné.

Venez vivre un moment suspendu sous le projecteur des constellations, du sol de notre planète bleue à l’infini galactique, et rappelons-nous ensemble que nous sommes infimes, mais indispensables car faisant partie du grand Tout.

Senda del cielo espère faire scintiller vos yeux,

amadouer vos oreilles et faire vibrer votre coeur…

Centre Culturel La Gabarre Avenue Francois Mitterand Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 50 88

