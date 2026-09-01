UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Viglain

29ème Foire au Boudin Viglain

dimanche 20 septembre 2026 · Viglain

29ème Foire au Boudin Viglain

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
45600 Viglain
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Viglain

29ème Foire au Boudin

Viglain Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

– par la Municipalité

Exposition artisanale et commerciale
L’école de Viglain d’hier et d’aujourd’hui
Journées du Patrimoine
Vide-greniers organisé par le Club Gym de Viglain
Divers exposants Animations enfants Buvette et snack sur place   .

Viglain 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 37 20 15 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 29ème Foire au Boudin Viglain a été mis à jour le 2026-09-01 par OT SULLY-SUR-LOIRE

À voir aussi à Viglain (Loiret)