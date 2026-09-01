Informations pratiques

Viglain

29ème Foire au Boudin

Viglain Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

– par la Municipalité

Exposition artisanale et commerciale

L’école de Viglain d’hier et d’aujourd’hui

Journées du Patrimoine

Vide-greniers organisé par le Club Gym de Viglain

Divers exposants Animations enfants Buvette et snack sur place .

Viglain 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 37 20 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 29ème Foire au Boudin Viglain a été mis à jour le 2026-09-01 par OT SULLY-SUR-LOIRE