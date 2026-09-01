AGENDA · Viglain
29ème Foire au Boudin Viglain
dimanche 20 septembre 2026 · Viglain
Informations pratiques
Viglain
29ème Foire au Boudin
Viglain Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
– par la Municipalité
Exposition artisanale et commerciale
L’école de Viglain d’hier et d’aujourd’hui
Journées du Patrimoine
Vide-greniers organisé par le Club Gym de Viglain
Divers exposants Animations enfants Buvette et snack sur place .
Viglain 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 37 20 15
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English :
L’événement 29ème Foire au Boudin Viglain a été mis à jour le 2026-09-01 par OT SULLY-SUR-LOIRE