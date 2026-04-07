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2e Concentration de voitures Lavaudieu

2e Concentration de voitures Lavaudieu dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Le bourg

Ville : 43100 Lavaudieu

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Lavaudieu

2e Concentration de voitures

Le bourg Lavaudieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Rassemblement de voitures anciennes, youngtimers, sportives et de prestige.
Café offert aux équipages. Bourse d’échange, animation musicale, buvette et défilé de voitures.
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Le bourg Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 81 17 74 

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English :

Gathering of classic, youngtimers, sports and prestige cars.
Coffee offered to crews. Car exchange, musical entertainment, refreshment bar and car parade.

L’événement 2e Concentration de voitures Lavaudieu a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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