2e Concentration de voitures Lavaudieu
2e Concentration de voitures Lavaudieu dimanche 17 mai 2026.
Lavaudieu
2e Concentration de voitures
Le bourg Lavaudieu Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Rassemblement de voitures anciennes, youngtimers, sportives et de prestige.
Café offert aux équipages. Bourse d’échange, animation musicale, buvette et défilé de voitures.
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Le bourg Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 81 17 74
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English :
Gathering of classic, youngtimers, sports and prestige cars.
Coffee offered to crews. Car exchange, musical entertainment, refreshment bar and car parade.
L’événement 2e Concentration de voitures Lavaudieu a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne