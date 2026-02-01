Festival des Escales Brivadoises Lavaudieu
Festival des Escales Brivadoises Lavaudieu vendredi 22 mai 2026.
Festival des Escales Brivadoises
Lavaudieu Haute-Loire
Sur le thème Grandeur Nature , le festival des Escales Brivadoises propose cette année 6 concerts dans 6 lieux différents à Lavaudieu, Blesle ou encore Chavaniac la Fayette.
Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
On the theme of Grandeur Nature , this year’s Escales Brivadoises festival features 6 concerts at 6 different venues in Lavaudieu, Blesle and Chavaniac la Fayette.
