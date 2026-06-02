2e édition de Festiv’été Salle des fêtes Picauville

Picauville

2e édition de Festiv’été

Salle des fêtes Les Moitiers-en-Bauptois Picauville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

17h randonnée pédestre et découverte du Qi Gong.

18h30 représentation des élèves guitaristes de l’association partie 1

19h entracte avec buvette

19h30 représentation des élèves guitaristes de l’association partie 2

20h chorale

20h30 soirée dansante .

Salle des fêtes Les Moitiers-en-Bauptois Picauville 50360 Manche Normandie +33 6 87 41 98 76

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English : 2e édition de Festiv’été

L’événement 2e édition de Festiv’été Picauville a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Baie du Cotentin