Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

2e édition de Festiv’été Salle des fêtes Picauville

2e édition de Festiv’été Salle des fêtes Picauville

2e édition de Festiv’été Salle des fêtes Picauville vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Les Moitiers-en-Bauptois

Ville : 50360 Picauville

Département : Manche

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif :

Picauville

2e édition de Festiv’été

Salle des fêtes Les Moitiers-en-Bauptois Picauville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

17h randonnée pédestre et découverte du Qi Gong.
18h30 représentation des élèves guitaristes de l’association partie 1
19h entracte avec buvette
19h30 représentation des élèves guitaristes de l’association partie 2
20h chorale
20h30 soirée dansante   .

Salle des fêtes Les Moitiers-en-Bauptois Picauville 50360 Manche Normandie +33 6 87 41 98 76 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 2e édition de Festiv’été

L’événement 2e édition de Festiv’été Picauville a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Baie du Cotentin

À voir aussi à Picauville (Manche)