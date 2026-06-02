2e édition de Festiv’été Salle des fêtes Picauville
2e édition de Festiv’été Salle des fêtes Picauville vendredi 19 juin 2026.
Picauville
2e édition de Festiv’été
Salle des fêtes Les Moitiers-en-Bauptois Picauville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
17h randonnée pédestre et découverte du Qi Gong.
18h30 représentation des élèves guitaristes de l’association partie 1
19h entracte avec buvette
19h30 représentation des élèves guitaristes de l’association partie 2
20h chorale
20h30 soirée dansante .
Salle des fêtes Les Moitiers-en-Bauptois Picauville 50360 Manche Normandie +33 6 87 41 98 76
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English : 2e édition de Festiv’été
L’événement 2e édition de Festiv’été Picauville a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Baie du Cotentin
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