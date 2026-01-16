Cultiver des légumes en permaculture Picauville

Cultiver des légumes en permaculture

Au cours de cet atelier, nous observerons et pratiquerons la permaculture dans un jardin. Nous observerons comment les principes de la permaculture sont appliqués dans le jardin d’Idunn. Seront abordés le paillage, les formes naturelles, la vie du sol et les combinaisons de cultures. Nous pratiquerons par petits groupes les gestes fondamentaux pour que vous puissiez les mettre en œuvre dans votre jardin. .

English : Cultiver des légumes en permaculture

