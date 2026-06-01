Ouverture du jardin au profit de Presqu’île en rose Picauville samedi 20 juin 2026.

Picauville

Ouverture du jardin au profit de Presqu’île en rose

Jardin de Basroger Picauville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Promenade au coeur d’un jardin fleuri, cadre verdoyant. Les fonds seront intégralement reversés à Presqu’île en rose qui lutte contre le cancer du sein. .

Jardin de Basroger Picauville 50360 Manche Normandie +33 2 33 41 01 27

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English : Ouverture du jardin au profit de Presqu’île en rose

L’événement Ouverture du jardin au profit de Presqu’île en rose Picauville a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Baie du Cotentin