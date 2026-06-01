Ouverture du jardin au profit de Presqu’île en rose Picauville
Ouverture du jardin au profit de Presqu’île en rose Picauville samedi 20 juin 2026.
Picauville
Ouverture du jardin au profit de Presqu’île en rose
Jardin de Basroger Picauville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Promenade au coeur d’un jardin fleuri, cadre verdoyant. Les fonds seront intégralement reversés à Presqu’île en rose qui lutte contre le cancer du sein. .
Jardin de Basroger Picauville 50360 Manche Normandie +33 2 33 41 01 27
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English : Ouverture du jardin au profit de Presqu’île en rose
L’événement Ouverture du jardin au profit de Presqu’île en rose Picauville a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Baie du Cotentin
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