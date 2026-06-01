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Ouverture du jardin au profit de Presqu’île en rose Picauville

Ouverture du jardin au profit de Presqu’île en rose Picauville

Ouverture du jardin au profit de Presqu’île en rose Picauville samedi 20 juin 2026.

Adresse : Jardin de Basroger

Ville : 50360 Picauville

Département : Manche

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Picauville

Ouverture du jardin au profit de Presqu’île en rose

Jardin de Basroger Picauville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Promenade au coeur d’un jardin fleuri, cadre verdoyant. Les fonds seront intégralement reversés à Presqu’île en rose qui lutte contre le cancer du sein.   .

Jardin de Basroger Picauville 50360 Manche Normandie +33 2 33 41 01 27 

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English : Ouverture du jardin au profit de Presqu’île en rose

L’événement Ouverture du jardin au profit de Presqu’île en rose Picauville a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Baie du Cotentin

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