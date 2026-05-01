2è Salon d’Auteurs Régionaux de Champagney Champagney
2è Salon d’Auteurs Régionaux de Champagney Champagney samedi 16 mai 2026.
Champagney
2è Salon d’Auteurs Régionaux de Champagney
Salle des fêtes Champagney Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00
Date(s) :
2026-05-16 2026-05-17
La ville de Champagney et l’Association Comtoise des Auteurs Indépendants organisent le 2è salon d’auteurs régionaux.
Hervé Thiry-Duval est invité d’honneur.
Samedi 16 mai de 14h à 18h et dimanche 17 mai de 10h à 17h.
Entrée libre. .
Salle des fêtes Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 65 23 37
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English : 2è Salon d’Auteurs Régionaux de Champagney
L’événement 2è Salon d’Auteurs Régionaux de Champagney Champagney a été mis à jour le 2026-05-02 par RONCHAMP TOURISME
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