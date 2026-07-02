2ème édition de la Fête des Beaudions Lieu-dit Les Baudions Corvol-l’Orgueilleux

Informations pratiques

Corvol-l’Orgueilleux

2ème édition de la Fête des Beaudions

Lieu-dit Les Baudions Dans tout le hameau Corvol-l’Orgueilleux Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 11:30:00

fin : 2026-07-25 23:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Fête des Beaudions 2ème édition avec au programme

11h30 Jack et le haricot magique Spectacle tout public par la compagnie de théâtre Les Sauces , écrit et mis en scène par Edouard Signolet

15h30 Olympiades des Beaudions

Aux alentours de 21h30 Projection en plein air du film La soupe aux choux

A midi, buvette et repas coquelets à la portugaise, bifanas, frites

Le soir repas saucisses & merguez, frites .

Lieu-dit Les Baudions Dans tout le hameau Corvol-l’Orgueilleux 58460 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 13 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 2ème édition de la Fête des Beaudions

L’événement 2ème édition de la Fête des Beaudions Corvol-l’Orgueilleux a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Clamecy Haut Nivernais