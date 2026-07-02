2ème édition de la Fête des Beaudions Lieu-dit Les Baudions Corvol-l’Orgueilleux
samedi 25 juillet 2026 · Lieu-dit Les Baudions · Corvol-l'Orgueilleux
Informations pratiques
Corvol-l’Orgueilleux
2ème édition de la Fête des Beaudions
Lieu-dit Les Baudions Dans tout le hameau Corvol-l’Orgueilleux Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 11:30:00
fin : 2026-07-25 23:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Fête des Beaudions 2ème édition avec au programme
11h30 Jack et le haricot magique Spectacle tout public par la compagnie de théâtre Les Sauces , écrit et mis en scène par Edouard Signolet
15h30 Olympiades des Beaudions
Aux alentours de 21h30 Projection en plein air du film La soupe aux choux
A midi, buvette et repas coquelets à la portugaise, bifanas, frites
Le soir repas saucisses & merguez, frites .
Lieu-dit Les Baudions Dans tout le hameau Corvol-l’Orgueilleux 58460 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 13 77
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English : 2ème édition de la Fête des Beaudions
L’événement 2ème édition de la Fête des Beaudions Corvol-l’Orgueilleux a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Clamecy Haut Nivernais