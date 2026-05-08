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Rendez-vous des passionnés de véhicules de collection et de prestige Corvol-l’Orgueilleux

Rendez-vous des passionnés de véhicules de collection et de prestige Corvol-l’Orgueilleux

Rendez-vous des passionnés de véhicules de collection et de prestige Corvol-l’Orgueilleux samedi 5 septembre 2026.

Adresse : Corvol-l'Orgueilleux

Ville : 58460 Corvol-l'Orgueilleux

Département : Nièvre

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Corvol-l’Orgueilleux

Rendez-vous des passionnés de véhicules de collection et de prestige

Corvol-l’Orgueilleux Corvol-l’Orgueilleux Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Depuis 2023 Exposition de véhicules, caravane vintage, motos Bourse d’échange Baptêmes à gagner Restauration sur place par l’association de chasse de Corvol Petit déjeuner offert à chaque exposant   .

Corvol-l’Orgueilleux Corvol-l’Orgueilleux 58460 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 33 16 19  alpinev85@free.fr

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English : Rendez-vous des passionnés de véhicules de collection et de prestige

L’événement Rendez-vous des passionnés de véhicules de collection et de prestige Corvol-l’Orgueilleux a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Clamecy Haut Nivernais