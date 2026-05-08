Corvol-l’Orgueilleux

Rendez-vous des passionnés de véhicules de collection et de prestige

Corvol-l’Orgueilleux Corvol-l’Orgueilleux Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Depuis 2023 Exposition de véhicules, caravane vintage, motos Bourse d’échange Baptêmes à gagner Restauration sur place par l’association de chasse de Corvol Petit déjeuner offert à chaque exposant .

Corvol-l’Orgueilleux Corvol-l’Orgueilleux 58460 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 33 16 19 alpinev85@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rendez-vous des passionnés de véhicules de collection et de prestige

L’événement Rendez-vous des passionnés de véhicules de collection et de prestige Corvol-l’Orgueilleux a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Clamecy Haut Nivernais