Concert hommage à Pat avec L.S.G. Rue de la Châtellenie Corvol-l’Orgueilleux
samedi 5 septembre 2026 · Rue de la Châtellenie · Corvol-l'Orgueilleux
Informations pratiques
Corvol-l’Orgueilleux
Concert hommage à Pat avec L.S.G.
Rue de la Châtellenie Place de l’Eglise Corvol-l’Orgueilleux Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 20:00:00
fin : 2026-09-05 23:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Concert du groupe L.S.G. en hommage à Pat Buvette et restauration sur place .
Rue de la Châtellenie Place de l’Eglise Corvol-l’Orgueilleux 58460 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 13 77
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English : Concert hommage à Pat avec L.S.G.
L’événement Concert hommage à Pat avec L.S.G. Corvol-l’Orgueilleux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Clamecy Haut Nivernais