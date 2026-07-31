Concert hommage à Pat avec L.S.G. Rue de la Châtellenie Corvol-l’Orgueilleux

samedi 5 septembre 2026 · Rue de la Châtellenie · Corvol-l'Orgueilleux

Informations pratiques

Corvol-l’Orgueilleux

Concert hommage à Pat avec L.S.G.

Rue de la Châtellenie Place de l’Eglise Corvol-l’Orgueilleux Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 20:00:00

fin : 2026-09-05 23:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Concert du groupe L.S.G. en hommage à Pat Buvette et restauration sur place .

Rue de la Châtellenie Place de l’Eglise Corvol-l’Orgueilleux 58460 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 13 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert hommage à Pat avec L.S.G.

L’événement Concert hommage à Pat avec L.S.G. Corvol-l’Orgueilleux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Clamecy Haut Nivernais