Barr

2ème forum de la Conscience

33 Avenue des Vosges Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Ce forum est destiné à l’ouverture des consciences, au développement de Soi, à la santé mentale et aux pratiques du mieux-être !

Ce forum est destiné à l’ouverture des consciences, au développement de Soi, à la santé mentale et aux pratiques du mieux-être !

Sur 3 niveaux, vous participerez à des ateliers ( Mindfullness, constellations, art-thérapie, sophrologie, yoga, tableau de visualisation, conférences, ateliers, etc…), tout au long des journées vous participerez à des ateliers et assisterez à des conférences pour une vie plus consciente et épanouie

2h ou tout un week-end à s’offrir pour mettre de la lumière dans sa vie ! .

33 Avenue des Vosges Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 59 63 07 40 coeursconscients@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This forum is dedicated to awareness-building, self-development, mental health and wellness practices!

L’événement 2ème forum de la Conscience Barr a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme du pays de Barr