Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

2ème forum de la Conscience Barr

2ème forum de la Conscience Barr samedi 23 mai 2026.

Adresse : 33 Avenue des Vosges

Ville : 67140 Barr

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Barr

2ème forum de la Conscience

33 Avenue des Vosges Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24

Ce forum est destiné à l’ouverture des consciences, au développement de Soi, à la santé mentale et aux pratiques du mieux-être !
Ce forum est destiné à l’ouverture des consciences, au développement de Soi, à la santé mentale et aux pratiques du mieux-être !
Sur 3 niveaux, vous participerez à des ateliers ( Mindfullness, constellations, art-thérapie, sophrologie, yoga, tableau de visualisation, conférences, ateliers, etc…), tout au long des journées vous participerez à des ateliers et assisterez à des conférences pour une vie plus consciente et épanouie
2h ou tout un week-end à s’offrir pour mettre de la lumière dans sa vie !   .

33 Avenue des Vosges Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 59 63 07 40  coeursconscients@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This forum is dedicated to awareness-building, self-development, mental health and wellness practices!

L’événement 2ème forum de la Conscience Barr a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme du pays de Barr

À voir aussi à Barr (Bas-Rhin)