2ème forum de la Conscience Barr
2ème forum de la Conscience Barr samedi 23 mai 2026.
Barr
2ème forum de la Conscience
33 Avenue des Vosges Barr Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 19:00:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
Ce forum est destiné à l’ouverture des consciences, au développement de Soi, à la santé mentale et aux pratiques du mieux-être !
Ce forum est destiné à l’ouverture des consciences, au développement de Soi, à la santé mentale et aux pratiques du mieux-être !
Sur 3 niveaux, vous participerez à des ateliers ( Mindfullness, constellations, art-thérapie, sophrologie, yoga, tableau de visualisation, conférences, ateliers, etc…), tout au long des journées vous participerez à des ateliers et assisterez à des conférences pour une vie plus consciente et épanouie
2h ou tout un week-end à s’offrir pour mettre de la lumière dans sa vie ! .
33 Avenue des Vosges Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 59 63 07 40 coeursconscients@gmail.com
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English :
This forum is dedicated to awareness-building, self-development, mental health and wellness practices!
L’événement 2ème forum de la Conscience Barr a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme du pays de Barr
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