Barr

Opus d’un autre monde

Place du temple Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-10 17:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Opus d’un autre monde vous invite à un voyage musical et sensoriel, inspiré par des exploratrices audacieuses comme Isabella Bird et Nelly Bly.

Opus d’un autre monde vous invite à un voyage musical et sensoriel, inspiré par des exploratrices audacieuses comme Isabella Bird et Nelly Bly. Ces femmes ont choisi de partir pour élargir leurs horizons, poursuivre la vérité ou se découvrir elles-mêmes, transformant chaque épreuve en espace de liberté. Le concert, conçu comme un carnet de bord, mêlera leurs récits à une expérience immersive où la musique donnera corps à leurs émotions, à leurs rencontres et à leurs traversées. Les œuvres classiques, populaires, traditionnelles et jazz tisseront un parcours sonore et visuel, plongeant le public au cœur des pays explorés et des émotions vécues par ces aventurières. La mise en scène, signée Coline Schwartz, soutiendra et enrichira les chants, tandis que deux musiciens professionnels — la pianiste Célia Schmitt et le percussionniste Lionel Galonnier — assureront l’accompagnement musical. L’ensemble sera dirigé par la directrice artistique Zivile Schmitt. 0 .

Place du temple Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 09 38 20 85 florence.ferrero@gmail.com

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English :

Opus d?un autre monde invites you on a musical and sensory journey, inspired by daring explorers such as Isabella Bird and Nelly Bly.

L’événement Opus d’un autre monde Barr a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme du pays de Barr