[Parentalité] Les ateliers parentalité 2026 Barr

[Parentalité] Les ateliers parentalité 2026

5 rue des Tanneurs Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-12 10:00:00

fin : 2026-03-05 16:00:00

Date(s) :

2026-02-12 2026-03-05 2026-04-09 2026-05-07 2026-06-25

En chemin vers l’authenticité et la responsabilité !

Le Service Animation Jeunesse du Pays de Barr propose, tout au long de l’année 2026, des ateliers de soutien à la parentalité, gratuits et sur inscription, à destination des parents.

Ces ateliers reposent sur une approche pédagogique interactive, alternant

des temps d’échanges et de partage d’expériences,

des exercices pratiques,

des apports théoriques accessibles et concrets.

Une série de 5 ateliers Soutien à la parentalité mixtes

12 février Accueillir les émotions la relation d’équidignité

5 mars Limites et responsabilité l’autorité personnelle

9 avril Estime de soi et confiance en soi

7 mai Agressivité et empathie

25 juin Dialogue cheminer vers l’authenticité

Afin de garantir la qualité du parcours et la dynamique de groupe, une présence régulière sur l’ensemble des 5 séances est vivement souhaitée.

Chaque atelier s’appuie sur le précédent, permettant une véritable évolution personnelle et collective. 0 .

5 rue des Tanneurs Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 56 56 parentalite@paysdebarr.fr

English :

Throughout 2026, the Service Animation Jeunesse du Pays de Barr is offering free parenting support workshops for parents, subject to registration.

