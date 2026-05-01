Concert annuel de la chorale Eranthis Barr
Concert annuel de la chorale Eranthis Barr samedi 30 mai 2026.
Barr
Concert annuel de la chorale Eranthis
22 rue Richard Dietz Barr Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Le programme proposé sera éclectique et vous fera voyager dans le temps et dans l’espace, de Charles Gounod à Michel Legrand, en passant par Léonard Cohen, de la France à la Nouvelle-Zélande, en passant par l’Italie…
La chorale Eranthis a le grand plaisir de vous inviter à son concert annuel le 30 mai prochain à l’église protestante de Barr.
Le programme proposé sera éclectique et vous fera voyager dans le temps et dans l’espace, de Charles Gounod à Michel Legrand, en passant par Léonard Cohen, de la France à la Nouvelle-Zélande, en passant par l’Italie…
La chorale invitée, les Troubadours de Berstett, partagera avec elle quelques pièces de leur répertoire commun.
Laissez-vous tenter par ce voyage musical et chantant ! 0 .
22 rue Richard Dietz Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 76 30 49 47 betty.hog@orange.fr
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English :
The eclectic program will take you on a journey through time and space, from Charles Gounod to Michel Legrand, via Leonard Cohen, from France to New Zealand, via Italy…
L’événement Concert annuel de la chorale Eranthis Barr a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du pays de Barr
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