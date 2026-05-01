Barr

Concert annuel de la chorale Eranthis

22 rue Richard Dietz Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le programme proposé sera éclectique et vous fera voyager dans le temps et dans l’espace, de Charles Gounod à Michel Legrand, en passant par Léonard Cohen, de la France à la Nouvelle-Zélande, en passant par l’Italie…

La chorale Eranthis a le grand plaisir de vous inviter à son concert annuel le 30 mai prochain à l’église protestante de Barr.

Le programme proposé sera éclectique et vous fera voyager dans le temps et dans l’espace, de Charles Gounod à Michel Legrand, en passant par Léonard Cohen, de la France à la Nouvelle-Zélande, en passant par l’Italie…

La chorale invitée, les Troubadours de Berstett, partagera avec elle quelques pièces de leur répertoire commun.

Laissez-vous tenter par ce voyage musical et chantant ! 0 .

22 rue Richard Dietz Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 76 30 49 47 betty.hog@orange.fr

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English :

The eclectic program will take you on a journey through time and space, from Charles Gounod to Michel Legrand, via Leonard Cohen, from France to New Zealand, via Italy…

L’événement Concert annuel de la chorale Eranthis Barr a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du pays de Barr