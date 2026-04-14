Découverte des auxiliaires du compost et de l’hôtel à insectes, Jardin partagé du Hammelspfad, Barr

Découverte des auxiliaires du compost et de l’hôtel à insectes Vendredi 5 juin, 10h00 Jardin partagé du Hammelspfad Bas-Rhin

réservé exclusivement aux écoles de la ville de Barr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

C’est le Petit Prince qui vous fera découvrir la “gelée d’étoiles” et comment la vie végétale prend racine.

L’équipe du Jardin Partagé vous proposera de toucher, de sentir et d’entendre tout ce que l’oeil ne peut voir.

Jardin partagé du Hammelspfad Chemin « Hammelspfad » 67140 Barr Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est Le Jardin Partagé du Hammelspfad est un jardin cultivé en commun par les membres de l’association. Créé en 2021, il occupe un terrain de 10 ares mis à disposition par la Ville de Barr.

Plantes potagères, arbres fruitiers, haies et fleurs font la part belle aux espèces locales et aux méthodes de jardinage biologique. Caché derrière la caserne des pompiers, le jardin est voisin des vignes du clos de la Folie Marco. Il est accessible à pied et à vélo uniquement. Chemin Hammelspfad (accès piétons et vélos uniquement – entre le quai

de l’Abattoir et la rue Degermann)

C’est le Petit Prince qui vous fera découvrir la “gelée d’étoiles” et comment la vie végétale prend racine.

© hammelspfad