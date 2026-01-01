Cours de cuisine végétale Cuisine de l’Inde du Sud (peu/non piquant)

6 rue Taufflieb Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-18 15:00:00

fin : 2026-01-18 19:00:00

Date(s) :

2026-01-18

Tu repartira avec la satisfaction d’avoir mangé ce que tu as préparé et bien sûr avec les recettes pour les refaire chez toi et épater tes amis famille avec ces recettes originales !

La cuisine de l’Inde du Sud à la particularité d’être très ancienne et d’être pensée pour le plaisir des papilles autant que le bien-être du corps (végétarienne). Les épices subtilement dosées et la douceur de la noix de coco font voyager dès les premières bouchées.

Lors de cet atelier vous préparez un menu complet adapté aux débutants en cuisine. Un plat de légumes à la coco (“Avial”) sera complété d’un dal de lentilles en cuisson traditionnelle (Dal Fry). Vous ferez aussi “le pain quotidien” indien, le chapati et un chutney (“sauce” d’accompagnement) indispensable compagnon de plats indiens. Vous verrez aussi comment bien cuire du riz, base de nourriture en Inde du Sud.

Vous repartirez avec la satisfaction d’avoir mangé ce que vous avez préparé et bien sûr avec les recettes pour les refaire chez vous et épater vos amis votre famille avec ces recettes originales et accessibles !

(Ingrédients majoritairement BIO Cuisine Végétale (vegan) Tous niveaux) .

6 rue Taufflieb Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 77 76 63 32 patryk@lesateliersvege.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

You’ll leave with the satisfaction of having eaten what you’ve prepared and, of course, the recipes to make again at home and impress your friends/family with these original recipes!

L’événement Cours de cuisine végétale Cuisine de l’Inde du Sud (peu/non piquant) Barr a été mis à jour le 2025-12-19 par Office de tourisme du pays de Barr