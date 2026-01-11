Découverte du jardin de Charanozi, Le jardin de Charanozi, Barr

Découverte du jardin de Charanozi 6 et 7 juin Le jardin de Charanozi Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Autour de la maison des années 30, 15 ares de jardin sont en cours d’élaboration. Venez découvrir les premiers aménagements et les plantations de ce jardin qui fait la part belle à l’originalité .

Le jardin de Charanozi 77 avenue des Vosges 67140 Barr Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est 0676764370 Des plantes connues et méconnues et les constructions uniques de Raph sont à découvrir. Places de parking à proximité.

Autour de la maison des années 30, 15 ares de jardin sont en cours d’élaboration. Venez découvrir les premiers aménagements et les plantations de ce jardin qui fait la part belle à l’originalité .

©charline.fontaine