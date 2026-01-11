Soirée dégustation Accords vins et fromages Barr
Soirée dégustation Accords vins et fromages Barr vendredi 10 juillet 2026.
Barr
Soirée dégustation Accords vins et fromages
56 Grand Rue Barr Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10 22:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Venez partager un moment gourmand autour de 6 vins et 6 fromages sélectionnés avec soin.
Venez partager un moment gourmand autour de 6 vins et 6 fromages sélectionnés avec soin.
Préparez vos papilles pour un véritable voyage sensoriel à travers les plus belles régions viticoles de France, où chaque vin sublime une sélection de fromages soigneusement choisis.
Convivialité, partage et découvertes seront au rendez-vous ! .
56 Grand Rue Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 76 58 89 47 info@unlieudansunverre.fr
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English :
Come and share a gourmet moment around 6 carefully selected wines and 6 cheeses.
L’événement Soirée dégustation Accords vins et fromages Barr a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme du pays de Barr
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