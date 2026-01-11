Barr

Soirée dégustation Accords vins et fromages

56 Grand Rue Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10 19:30:00

fin : 2026-07-10 22:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Venez partager un moment gourmand autour de 6 vins et 6 fromages sélectionnés avec soin.

Venez partager un moment gourmand autour de 6 vins et 6 fromages sélectionnés avec soin.

Préparez vos papilles pour un véritable voyage sensoriel à travers les plus belles régions viticoles de France, où chaque vin sublime une sélection de fromages soigneusement choisis.

Convivialité, partage et découvertes seront au rendez-vous ! .

56 Grand Rue Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 76 58 89 47 info@unlieudansunverre.fr

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English :

Come and share a gourmet moment around 6 carefully selected wines and 6 cheeses.

L’événement Soirée dégustation Accords vins et fromages Barr a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme du pays de Barr