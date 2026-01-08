Barr

Journées européennes du Patrimoine à la Folie Marco

30 rue du docteur Sultzer Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des journées européennes du patrimoine 2026, le musée de la Folie Marco ouvre ses portes gratuitement le samedi 19 septembre et le dimanche 20 septembre.

A l’occasion des journées européennes du patrimoine 2026, le musée de la Folie Marco ouvre ses portes gratuitement le samedi 19 septembre et le dimanche 20 septembre.

De plus, le dimanche 20 septembre, des artistes et artisans d’art exposent leur travail dans le jardin du musée. Venez échanger avec eux et découvrez leur savoir-faire et leurs productions.

• Sonia Rinaldi, graveuse sur pierre

• Didier Esslinger, émailleur sur lave

• Marco Saderi, coutelier

• Emmanuel Fernex, forgeron d’art

• Rolf Ball, artiste peintre

• Hafid Kaissi, sculpteur sur verre

• Jean-François Bolher, photographe

• Nathalie Siat, céramiste

• Philippe Sutter, céramiste 0 .

30 rue du docteur Sultzer Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 94 72 museedelafoliemarco@barr.fr

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English :

On the occasion of the 2026 European Heritage Days, the Folie Marco Museum opens its doors free of charge on Saturday September 19 and Sunday September 20.

L’événement Journées européennes du Patrimoine à la Folie Marco Barr a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du pays de Barr