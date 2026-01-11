Déjeuner insolite au Musée de la Folie Marco Barr

Barr

Déjeuner insolite au Musée de la Folie Marco

30 rue du Docteur Sultzer Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29 10:30:00

fin : 2026-08-29 15:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Déjeuner insolite et Cluedo géant dans le magnifique cadre du Musée de la Folie Marco.

Le Musée de la Folie Marco vous invite à remonter le temps à l’occasion de la 6¿ édition de son Déjeuner Insolite, pour une expérience immersive et gourmande inoubliable. A partir de 10h30, découvrez ou redécouvrez les collections du musée à travers un Cluedo géant imaginé par Republic of Wineland. En petits groupes, vous devrez résoudre des énigmes, faire preuve de logique et unir vos forces pour identifier le coupable. Une fois l’enquête résolue, place à la convivialité. Un apéritif musical et costumé vous plongera dans une ambiance festive, avant de vous installer autour d’une grande table au décor délicat et champêtre. Vous dégusterez alors un barbecue gastronomique à volonté, revisité avec créativité par le Chef Sébastien Hopgood, du restaurant L’Essentiel à Barr.

Au menu (boissons comprises) une cuisine du marché, cuite au barbecue sur sarments de vigne de Barr, mêlant viandes et poissons selon l’arrivage. À savourer notamment poissons entiers (bar, dorade ou autre), gambas, filet de bœuf, carré d’agneau, filet de porc mariné, accompagnés de salade de tomates au pesto, taboulé à la menthe fraîche du jardin… et pour conclure, un dessert surprise.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de Vos Dîners Insolites en Alsace , organisés en partenariat avec les Chefs d’Alsace, les Étoiles d’Alsace et Alsace Destination Tourisme. .

30 rue du Docteur Sultzer Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 94 72 museedelafoliemarco@barr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Unusual lunch and giant Cluedo in the magnificent setting of the Musée de la Folie Marco.

L’événement Déjeuner insolite au Musée de la Folie Marco Barr a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de tourisme du pays de Barr