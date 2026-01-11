Jeu d’enquête : « L’étrange disparition de Samuel Kroft », Musée de la Folie Marco, Barr

Jeu d’enquête : « L’étrange disparition de Samuel Kroft » Samedi 23 mai, 19h00, 19h45, 20h30, 21h15, 22h00 Musée de la Folie Marco Bas-Rhin

Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:45:00+02:00

Participez à un jeu d’enquête conçu et animé par les équipes de Republic of Wineland dont voici un avant-goût du scénario :

« Après des mois de fouilles archéologiques au Moyen-Orient, le Professeur Samuel Kroft, éminent historien, rentre enfin en Europe. Depuis Marseille où a accosté le bateau qui le ramène, il rédige une lettre à l’attention d’amis de longue date, les frères Schwartz, chez qui il compte bien se rendre dans les prochains jours afin d’y rassembler différentes collections qu’il leur a laissé lors d’un précédent séjour. En effet, ces objets d’une incontestable valeur ne lui semblent plus être en sécurité à Barr aujourd’hui, convoités par d’obscures puissances prêtes à tout pour s’en emparer. Malheureusement, Samuel Kroft n’arrivera jamais à Barr. A vous de jouer et de résoudre les arcanes de cette mystérieuse disparition. »

Informations pratiques

Cinq horaires différents sont proposés dans la soirée: 19h00, 19h45, 20h30, 21h15 et 22h00. Il convient d’arriver quelques minutes en avance pour ne pas louper le départ.

C’est une activité tout public d’une durée de 45 minutes durant laquelle il faut résoudre une série d’énigmes présentant différents niveaux de difficulté. Elle se déroule dans les salles du musée et nécessite d’emprunter des escaliers – il n’y a pas d’ascenseur.

Pour participer, il faut réserver en contactant le musée de la Folie Marco en précisant votre nom, le nombre de personnes dans votre équipe (6 personnes maximum par équipe) et éventuellement un numéro de téléphone portable.

Musée de la Folie Marco 30 Rue du Docteur Sultzer, 67140 Barr, France Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33388089472 https://www.musee-foliemarco.com http://www.facebook.com/foliemarco [{« type »: « email », « value »: « museedelafoliemarco@barr.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 88 08 94 72 »}] [{« link »: « https://republic-of-wineland.com/ »}] Le musée de la Folie Marco est un musée d’arts décoratifs. Ses collections de meubles, de tableaux et d’objets d’art racontent le mode de vie de la bourgeoisie en Alsace du XVIIe siècle au XIXe siècle. Parking gratuit à proximité.

Participez à un jeu d’enquête conçu et animé par les équipes de Republic of Wineland dont voici un avant-goût du scénario :

©Republic of Wineland