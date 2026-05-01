Barr

Trail Alsace Grand Est UTMB

Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-14

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-14

Perchés dans un écrin de verdure, les châteaux d’Alsace bravent le temps et offrent un magnifique panorama sur la plaine d’Alsace, la Forêt-Noire et parfois même les Alpes, une invitation au voyage… Un voyage unique dans le temps.

Après une troisième édition exceptionnelle, le Trail Alsace by UTMB revient en 2026 pour une aventure unique et mémorable à travers vignes et châteaux !

Soutenu par la Région Grand Est, le Trail Alsace by UTMB se déroulera au cœur du printemps, sur les 2 départements alsaciens du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Organisé selon les plus hauts standards UTMB, cet événement proposera aux coureurs locaux de tous niveaux ainsi qu’aux coureurs internationaux désireux de découvrir la région de vivre un voyage unique à travers le temps, les châteaux forts et les vignes, et de débuter leur quête vers les UTMB World Series Finals. 0 .

Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 66 65 tourisme@paysdebarr.fr

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English :

Perched in a green setting, the castles of Alsace defy time and offer magnificent panoramic views over the Alsace plain, the Black Forest and sometimes even the Alps, an invitation to travel? A unique journey through time.

L’événement Trail Alsace Grand Est UTMB Barr a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du pays de Barr