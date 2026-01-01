Cours de cuisine végétale J’apprivoise les légumineuses Barr

Cours de cuisine végétale J’apprivoise les légumineuses

6 rue Taufflieb Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-11 15:30:00

fin : 2026-03-01 19:00:00

Date(s) :

2026-01-11 2026-03-01

Tu repartiras avec la satisfaction d’avoir mangé ce que tu as préparé et bien sûr avec les recettes pour les refaire chez toi et épater tes amis famille avec ces recettes originales !

Vous voulez découvrir un grand éventail de légumineuses, comprendre leurs bienfaits et spécificités ; apprendre à les préparer et les associer?

Si vous vous êtes déjà retrouvé devant un rayonnage rempli de haricots, de lentilles et de pois de toutes formes et toutes les couleurs pour finalement passer votre chemin en ne sachant quoi en faire ; cet atelier vous donnera certainement les clés et l’envie d’essayer de cuisiner ces petites bombes de protéines, bons amidons, fibres et minéraux.

Que ce soit pour varier votre cuisine ou remplacer (une partie) de votre consommation de viande, je vous apprendrai à apprivoiser les légumineuses !

Nous passerons en revue le vaste monde des haricots, pois et lentilles (sans oublier le tofu, tempeh, farines & autres grains assimilées…) et je vous montrerai comment en préparer. Vous repartirez avec de nouvelles connaissances, des fiches regroupant tout ce que nous avons vu ainsi que ces recettes.

AU MENU (changements possibles):

Lasooni dal tadka (Lentilles à l’ail cuites à l’indienne),

Farinata de pois-chiches revisitée (pois-chiche),

Black Brownie gourmand de haricots noirs au chocolat.

* Formule Doub’Légumineuses 5€ de réduction sur l’atelier légumineuses 2.

Vos repartirez avec la satisfaction d’avoir mangé ce que vous avez préparé et bien sûr avec les recettes pour les refaire chez vous et épater vos amis famille avec ces recettes originales et accessibles !

Ingrédients majoritairement BIO Cuisine Végétale (vegan) Tous niveaux

(Pour confirmer ta présence des arrhes de 10€/pers te seront demandés (par chèque, paypal ou virement).) .

6 rue Taufflieb Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 77 76 63 32 patryk@lesateliersvege.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

You’ll leave with the satisfaction of having eaten what you’ve prepared and, of course, the recipes to make again at home and impress your friends/family with these original recipes!

L’événement Cours de cuisine végétale J’apprivoise les légumineuses Barr a été mis à jour le 2025-12-19 par Office de tourisme du pays de Barr