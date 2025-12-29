Cours de cuisine Les Petits Plats de VEG’Mamema (100% Elsass, 100% Vegan) Barr

Cours de cuisine Les Petits Plats de VEG’Mamema (100% Elsass, 100% Vegan)

Que ce soit pour retrouver des saveurs d’enfance ou pour découvrir une autre manière de cuisiner 100% Elsass, cet atelier plait pour sa gourmandise, et la variété de techniques simples.

Que ce soit pour retrouver des saveurs d'enfance ou pour découvrir une autre manière de cuisiner 100% Elsass, cet atelier plait pour sa gourmandise, et la variété de techniques simples pour réaliser des petits plats de chez nous, version végétale!

Un menu bien garni aux saveurs d’Alsace

– Bretzels

– Baeckeoffe de légumes marinés au vin blanc local (et bio)

– Schwammeschnecke ( roulés aux champignons grillés et légumes, cuits au bouillon )

-“Bibeleskaas” et Crème au raifort en accompagnement

Tu repartira avec la satisfaction d’avoir mangé ce que nous avons préparé et bien sûr avec les recettes pour les refaire chez toi et épater te amis famille avec ces recettes originales et accessibles !

(Ingrédients majoritairement BIO Cuisine Végétale (vegan) Tous niveaux)

Pour confirmer ta présence des arrhes de 10€/pers te seront demandés (par chèque, paypal ou virement). .

6 rue Taufflieb Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 77 76 63 32 patryk@lesateliersvege.com

English :

Whether you want to rediscover the flavors of your childhood, or discover a new way of cooking 100% Elsass, this workshop is sure to please, with its gourmet flavors and variety of simple techniques.

