Informations pratiques

Barr

Grande soirée concerts des Estivales

1 place de l’Hôtel de Ville Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22 18:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Grande Soirée Concerts des Estivales de Barr ! Concerts, animations, et restauration associative.

Au programme

Dès 18h30 Buvette et petite restauration associatives par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Barr, jeux en bois pour les enfants.

19h00 Cours de Zumba par Izzaro ! L’association Izzaro fait vivre la culture, la danse et le partage à travers des événements festifs et conviviaux.

19h15 CONCERT Lonely Hunters ! Bottes cirées, veston impeccable, bretelles en place… Armés de leurs guitare et banjo, les Lonely Hunters rabattent les mélodies dès le petit jour, débusquent les gimmicks qui se terrent, prennent dans leurs filets les nuées d’émotions qui tentent de leur échapper. Leur tableau de chasse ? Un Folk sensible et lumineux qui vous fera autant taper du pied que quitter la terre ferme !

20h30 show Aïcha Dance Passion ! Show de l’école de danse Aïcha Dance Passion les Latino Teens, le Lady Style, le Heels et la Bachata !

21h00 CONCERT ÉVÉNEMENT LOVEDRIVE FRENCH TRIBUTE SCORPIONS ! LOVEDRIVE, c’est bien plus qu’un simple Tribute Band, c’est une véritable immersion dans l’univers mythique de SCORPIONS ! 0 .

1 place de l’Hôtel de Ville Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 66 55 manifestations@barr.fr

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English :

Grand Soirée Concerts des Estivales de Barr! Concerts, entertainment and catering.

L’événement Grande soirée concerts des Estivales Barr a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme du pays de Barr