[Enfance Jeunesse] Job dating Été 2026

5 rue des Tanneurs Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 09:00:00

fin : 2026-03-07 12:00:00

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-21

Vous cherchez un job qui a du sens pour juillet et août ?

Vous cherchez un job qui a du sens pour juillet et août ?

Le Service Animation Jeunesse Pays de Barr recrute des animateurs (H/F) pour nos Accueils de Loisirs Sans Hébergement et séjours courts

BAFA stagiaire complet ou équivalent

Non diplômé accepté

Venez nous rencontrer avec votre CV et rejoignez une équipe dynamique au service de la jeunesse du Pays de Barr !

Une belle opportunité pour vivre un été enrichissant, transmettre votre bonne humeur et créer des souvenirs inoubliables. 0 .

5 rue des Tanneurs Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 56 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Looking for a meaningful job for July and August?

L’événement [Enfance Jeunesse] Job dating Été 2026 Barr a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de tourisme du pays de Barr