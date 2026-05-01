2ème journée Rose Les Pilles
2ème journée Rose Les Pilles samedi 30 mai 2026.
Les Pilles
2ème journée Rose
Zone agricole des tuilières Les Pilles Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Venez récolter et distiller des roses »sentir, toucher, goûter »
Le fabuleux mystère des roses à parfum.
Animations gratuites pour toute la famille
.
Zone agricole des tuilières Les Pilles 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 71 80 mairie.lespilles@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and harvest and distill roses »smell, touch, taste »
The fabulous mystery of perfume roses.
Free activities for the whole family
L’événement 2ème journée Rose Les Pilles a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
À voir aussi à Les Pilles (Drôme)
- Journée de la rose Les Pilles 30 mai 2026
- Vide grenier de l’école d’Aubres et Les Pilles Les Pilles 7 juin 2026