Les Pilles

2ème journée Rose

Zone agricole des tuilières Les Pilles Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Venez récolter et distiller des roses »sentir, toucher, goûter »

Le fabuleux mystère des roses à parfum.

Animations gratuites pour toute la famille

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Zone agricole des tuilières Les Pilles 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 71 80 mairie.lespilles@orange.fr

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English :

Come and harvest and distill roses »smell, touch, taste »

The fabulous mystery of perfume roses.

Free activities for the whole family

L’événement 2ème journée Rose Les Pilles a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale