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2ème journée Rose Les Pilles

2ème journée Rose Les Pilles samedi 30 mai 2026.

Adresse : Zone agricole des tuilières

Ville : 26110 Les Pilles

Département : Drôme

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Les Pilles

2ème journée Rose

Zone agricole des tuilières Les Pilles Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Venez récolter et distiller des roses  »sentir, toucher, goûter »
Le fabuleux mystère des roses à parfum.
Animations gratuites pour toute la famille
  .

Zone agricole des tuilières Les Pilles 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 71 80  mairie.lespilles@orange.fr

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English :

Come and harvest and distill roses  »smell, touch, taste »
The fabulous mystery of perfume roses.
Free activities for the whole family

L’événement 2ème journée Rose Les Pilles a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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