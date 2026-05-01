Journée de la rose Les Pilles
Journée de la rose Les Pilles samedi 30 mai 2026.
Les Pilles
Journée de la rose
Zone Agricole des Tullières Les Pilles Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Récolte de roses toute la journée, distillations, atelier découverte plantes et fleurs, stand de vente.
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Zone Agricole des Tullières Les Pilles 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 42 07 33 remy-margiela@orange.fr
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English :
All-day rose harvest, distillation, plant and flower discovery workshop, sales stand.
L’événement Journée de la rose Les Pilles a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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