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Journée de la rose Les Pilles

Journée de la rose Les Pilles samedi 30 mai 2026.

Adresse : Zone Agricole des Tullières

Ville : 26110 Les Pilles

Département : Drôme

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Les Pilles

Journée de la rose

Zone Agricole des Tullières Les Pilles Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Récolte de roses toute la journée, distillations, atelier découverte plantes et fleurs, stand de vente.
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Zone Agricole des Tullières Les Pilles 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 42 07 33  remy-margiela@orange.fr

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English :

All-day rose harvest, distillation, plant and flower discovery workshop, sales stand.

L’événement Journée de la rose Les Pilles a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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