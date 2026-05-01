Les Pilles

Journée de la rose

Zone Agricole des Tullières Les Pilles Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Récolte de roses toute la journée, distillations, atelier découverte plantes et fleurs, stand de vente.

.

Zone Agricole des Tullières Les Pilles 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 42 07 33 remy-margiela@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

All-day rose harvest, distillation, plant and flower discovery workshop, sales stand.

L’événement Journée de la rose Les Pilles a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale