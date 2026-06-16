2ème Marché de Créateurs CHATEAU DE LIGNIERES AMBLEVILLE Lignières-Ambleville vendredi 3 juillet 2026.

Lignières-Ambleville

2ème Marché de Créateurs

CHATEAU DE LIGNIERES AMBLEVILLE 3 Rue de la Charmille Lignières-Ambleville Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 17:00:00

fin : 2026-07-03 00:00:00

Date(s) :

2026-07-03

2 eme Marché de créateurs

25 créateurs locaux et régionaux viennent exposer et vendre leurs produits, bijou, peinture, couture, travail sur bois, savons etc

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CHATEAU DE LIGNIERES AMBLEVILLE 3 Rue de la Charmille Lignières-Ambleville 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine lamansio@orange.fr

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English : 2nd Artists’ Market

2nd Artisans’ Market

25 local and regional artisans will be exhibiting and selling their products, including jewelry, paintings, sewing, woodwork, soaps, and more

L’événement 2ème Marché de Créateurs Lignières-Ambleville a été mis à jour le 2026-06-16 par Destination Cognac