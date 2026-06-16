2ème Marché de Créateurs CHATEAU DE LIGNIERES AMBLEVILLE Lignières-Ambleville
2ème Marché de Créateurs CHATEAU DE LIGNIERES AMBLEVILLE Lignières-Ambleville vendredi 3 juillet 2026.
Lignières-Ambleville
2ème Marché de Créateurs
CHATEAU DE LIGNIERES AMBLEVILLE 3 Rue de la Charmille Lignières-Ambleville Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 17:00:00
fin : 2026-07-03 00:00:00
Date(s) :
2026-07-03
2 eme Marché de créateurs
25 créateurs locaux et régionaux viennent exposer et vendre leurs produits, bijou, peinture, couture, travail sur bois, savons etc
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CHATEAU DE LIGNIERES AMBLEVILLE 3 Rue de la Charmille Lignières-Ambleville 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine lamansio@orange.fr
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English : 2nd Artists’ Market
2nd Artisans’ Market
25 local and regional artisans will be exhibiting and selling their products, including jewelry, paintings, sewing, woodwork, soaps, and more
L’événement 2ème Marché de Créateurs Lignières-Ambleville a été mis à jour le 2026-06-16 par Destination Cognac