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Visite à Lignières-Ambleville | Villages de Pierres et de Vignes Lignières-Ambleville

Visite à Lignières-Ambleville | Villages de Pierres et de Vignes Lignières-Ambleville mardi 4 août 2026.

Adresse : Parking de la Charmille

Ville : 16130 Lignières-Ambleville

Département : Charente

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 7 7 7

Lignières-Ambleville

Visite à Lignières-Ambleville | Villages de Pierres et de Vignes

Parking de la Charmille Lignières-Ambleville Charente

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:30:00
fin : 2026-08-04 10:30:00

Date(s) :
2026-08-04

Rendez-vous sur le Parking de la Charmille à 10h30. La visite se terminera à La petite maison du lin.
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Parking de la Charmille Lignières-Ambleville 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65 

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English : Visit to Lignières-Ambleville | Villages de Pierres et de Vignes

Meet at Parking de la Charmille at 10:30 am. The tour ends at La petite maison du lin.

L’événement Visite à Lignières-Ambleville | Villages de Pierres et de Vignes Lignières-Ambleville a été mis à jour le 2026-04-22 par Destination Cognac

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