Lignières-Ambleville

Visite La Petite Maison du Lin

La Charmille Lignières-Ambleville Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-01 15:00:00

fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01

La Petite Maison du Lin présente, dans une reconstitution d’un atelier de tisserand charentais sous Napoléon III, une collection de rouets et de métiers à tisser et une explication de la culture et de l’histoire du lin et du tissage.

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La Charmille Lignières-Ambleville 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 19 09 84 lapetitemaisondulin@gmail.com

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English : Guided tour La Petite Maison du Lin

The Petite Maison du Lin presents, in a reconstitution of a Charente weaver’s workshop under Napoleon III, a collection of spinning wheels and looms and an explanation of the culture and history of linen and weaving.

L’événement Visite La Petite Maison du Lin Lignières-Ambleville a été mis à jour le 2026-04-11 par Destination Cognac