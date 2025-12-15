2L + 1ère partie L’Atelier Lesneven

2L + 1ère partie

L’Atelier 7 rue Jeanne D’Arc Lesneven Finistère

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04 23:30:00

2026-04-04

2L est une rappeuse parisienne à la fois rêveuse et engagée, qui s’impose aujourd’hui comme une des figures les plus prometteuses du rap. C’est en 2020 qu’elle cofonde le collectif Le Secteur, laboratoire créatif où elle fait ses premiers pas dans le rap. Après cette expérience collective, elle s’oriente rapidement vers une carrière solo, multipliant les open mics, notamment à la Scred Boutique, et intégrant le violon électrique dans ses performances scéniques. Dès ses débuts, 2L se distingue par sa technique et ses choix du mot juste. Elle défend un rap authentique et sans artifice ; celui d’une jeune femme qui refuse de se conformer aux codes classiques, et qui revendique sa place dans un paysage où les voix féminines restent encore peu identifiées. Repérée pour son écriture exigeante, 2L participe à Nouvelle École Saison 4, où elle franchit les étapes une à unes en se démarquant par son flow et la puissance de ses textes. Elle incarne une nouvelle génération d’artistes lucides et libres, prête à redonner au rap français sa part de poésie et de vérité. .

L’Atelier 7 rue Jeanne D’Arc Lesneven 29260 Finistère Bretagne

