3 artistes féminines la chapelle des arts Montbellet
3 artistes féminines la chapelle des arts Montbellet vendredi 10 juillet 2026.
Montbellet
3 artistes féminines
la chapelle des arts 221 rte du prieuré Montbellet Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-12 19:00:00
Date(s) :
2026-07-10
EXPOSITION COLLECTIVE Géraldine peintre dessinatrice, Odile BROYER SCULPTRICE sur pierre et Aurélie BROYER peintre .
la chapelle des arts 221 rte du prieuré Montbellet 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 39 27 28 francois.belut@orange.fr
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English : 3 artistes féminines
L’événement 3 artistes féminines Montbellet a été mis à jour le 2026-06-21 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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