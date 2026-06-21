3 artistes féminines la chapelle des arts Montbellet vendredi 10 juillet 2026.

Montbellet

3 artistes féminines

la chapelle des arts 221 rte du prieuré Montbellet Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :

2026-07-10

EXPOSITION COLLECTIVE Géraldine peintre dessinatrice, Odile BROYER SCULPTRICE sur pierre et Aurélie BROYER peintre .

la chapelle des arts 221 rte du prieuré Montbellet 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 39 27 28 francois.belut@orange.fr

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English : 3 artistes féminines

L’événement 3 artistes féminines Montbellet a été mis à jour le 2026-06-21 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II