Montbellet

Catherine et Christian COTTERLAZ

LA CHAPELLE DES ARTS Montbellet Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:00:00

fin : 2026-07-24 20:30:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-25

L’art en couple avec Catherine et Christian COTTERLAZ / Huile sur bois, sculptures sur bois et luminaires du 2 juillet au 26 juillet 2026 .

LA CHAPELLE DES ARTS Montbellet 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 39 27 28 francois.belut@orange.fr

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English : Catherine et Christian COTTERLAZ

L’événement Catherine et Christian COTTERLAZ Montbellet a été mis à jour le 2026-06-21 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II