Catherine et Christian COTTERLAZ Montbellet
Catherine et Christian COTTERLAZ Montbellet vendredi 24 juillet 2026.
Montbellet
Catherine et Christian COTTERLAZ
LA CHAPELLE DES ARTS Montbellet Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-07-24 20:30:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-25
L’art en couple avec Catherine et Christian COTTERLAZ / Huile sur bois, sculptures sur bois et luminaires du 2 juillet au 26 juillet 2026 .
LA CHAPELLE DES ARTS Montbellet 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 39 27 28 francois.belut@orange.fr
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English : Catherine et Christian COTTERLAZ
L’événement Catherine et Christian COTTERLAZ Montbellet a été mis à jour le 2026-06-21 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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