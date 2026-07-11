JUL BONNARDIN -SNARE Graffeur Montbellet
vendredi 7 août 2026 · Montbellet
Informations pratiques
Montbellet
JUL BONNARDIN -SNARE Graffeur
LA CHAPELLE DES ARTS Montbellet Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
Pour la première fois nous recevons, à La Chapelle des Arts, un artiste graffeur.
Toutes ses oeuvres sont réalisées à la bombe, un travail exceptionnel à découvrir et redonner du prestige à la discipline des graffeurs qui sont souvent associer à ceux des graffitis qui est une autre forme de street art. .
LA CHAPELLE DES ARTS Montbellet 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 39 27 28 francois.belut@orange.fr
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English : JUL BONNARDIN -SNARE Graffeur
L’événement JUL BONNARDIN -SNARE Graffeur Montbellet a été mis à jour le 2026-07-11 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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