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AGENDA · Montbellet

JUL BONNARDIN -SNARE Graffeur Montbellet

vendredi 7 août 2026 · Montbellet

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Adresse
LA CHAPELLE DES ARTS
Ville
71260 Montbellet
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Montbellet

JUL BONNARDIN -SNARE Graffeur

LA CHAPELLE DES ARTS Montbellet Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-07

Pour la première fois nous recevons, à La Chapelle des Arts, un artiste graffeur.

Toutes ses oeuvres sont réalisées à la bombe, un travail exceptionnel à découvrir et redonner du prestige à la discipline des graffeurs qui sont souvent associer à ceux des graffitis qui est une autre forme de street art.   .

LA CHAPELLE DES ARTS Montbellet 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 39 27 28  francois.belut@orange.fr

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English : JUL BONNARDIN -SNARE Graffeur

L’événement JUL BONNARDIN -SNARE Graffeur Montbellet a été mis à jour le 2026-07-11 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II

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