Informations pratiques

Montbellet

JUL BONNARDIN -SNARE Graffeur

LA CHAPELLE DES ARTS Montbellet Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

Pour la première fois nous recevons, à La Chapelle des Arts, un artiste graffeur.

Toutes ses oeuvres sont réalisées à la bombe, un travail exceptionnel à découvrir et redonner du prestige à la discipline des graffeurs qui sont souvent associer à ceux des graffitis qui est une autre forme de street art. .

LA CHAPELLE DES ARTS Montbellet 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 39 27 28 francois.belut@orange.fr

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English : JUL BONNARDIN -SNARE Graffeur

L’événement JUL BONNARDIN -SNARE Graffeur Montbellet a été mis à jour le 2026-07-11 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II