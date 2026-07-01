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AGENDA · Montbellet

Fête des jeux d’autrefois Montbellet

dimanche 19 juillet 2026 · Montbellet

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Adresse
LA CHAPELLE DES ARTS
Ville
71260 Montbellet
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Montbellet

Fête des jeux d’autrefois

LA CHAPELLE DES ARTS Montbellet Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

FËTE DES JEUX D’AUTREFOIS le 19 juillet 2026 de 10h à 18h avec de nombreux lots à gagner, petite restauration sur place et buvette   .

LA CHAPELLE DES ARTS Montbellet 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 39 27 28  francois.belut@orange.fr

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English : Fête des jeux d’autrefois

L’événement Fête des jeux d’autrefois Montbellet a été mis à jour le 2026-06-27 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II

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