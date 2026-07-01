Fête des jeux d’autrefois Montbellet
dimanche 19 juillet 2026 · Montbellet
Informations pratiques
Montbellet
Fête des jeux d’autrefois
LA CHAPELLE DES ARTS Montbellet Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
FËTE DES JEUX D’AUTREFOIS le 19 juillet 2026 de 10h à 18h avec de nombreux lots à gagner, petite restauration sur place et buvette .
LA CHAPELLE DES ARTS Montbellet 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 39 27 28 francois.belut@orange.fr
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English : Fête des jeux d’autrefois
L’événement Fête des jeux d’autrefois Montbellet a été mis à jour le 2026-06-27 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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