Informations pratiques

Montbellet

Laissons-nous traversé.e.s

LA CHAPELLE DES ARTS Montbellet Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

SYLVE et Pascale DUCERF vous convient à leur vernissage le 14 août 2026 à 19 h

entrée libre .

LA CHAPELLE DES ARTS Montbellet 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 39 27 28 francois.belut@orange.fr

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English : Laissons-nous traversé.e.s

L’événement Laissons-nous traversé.e.s Montbellet a été mis à jour le 2026-06-27 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II