UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montbellet

EXPOSITION PEINTURE Montbellet

vendredi 28 août 2026 · Montbellet

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Adresse
LA CHAPELLE DES ARTS
Ville
71260 Montbellet
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Tarif de base plein tarif Tarif de base

Montbellet

EXPOSITION PEINTURE

LA CHAPELLE DES ARTS Montbellet Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-28

Exposition de 2 peintres Christine GEOFFRAY et Christelle DENIS   .

LA CHAPELLE DES ARTS Montbellet 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 39 27 28  chapelledesartssaintoyen@gmail.com

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English : EXPOSITION PEINTURE

L’événement EXPOSITION PEINTURE Montbellet a été mis à jour le 2026-07-24 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II

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