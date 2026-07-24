AGENDA · Montbellet
EXPOSITION PEINTURE Montbellet
vendredi 28 août 2026 · Montbellet
Informations pratiques
Montbellet
EXPOSITION PEINTURE
LA CHAPELLE DES ARTS Montbellet Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-28
Exposition de 2 peintres Christine GEOFFRAY et Christelle DENIS .
LA CHAPELLE DES ARTS Montbellet 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 39 27 28 chapelledesartssaintoyen@gmail.com
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English : EXPOSITION PEINTURE
L’événement EXPOSITION PEINTURE Montbellet a été mis à jour le 2026-07-24 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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