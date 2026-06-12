Montbellet

Atelier théâtre

La Distylerie, 68 Rue du Port Montbellet Saône-et-Loire

Tarif : 350 – 350 – 350 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-23

On peut, on veut, faire théâtre de tout ! A partir de propositions simples et inspirantes (textes, images, musique…) vous explorerez le geste théâtral dans ce qu’il a de plaisir ludique, d’inventivité et de possibilités infinies… Ici rien à montrer, rien à démontrer, juste à être, à essayer, à s’amuser, à se surprendre et à recommencer.

Par des jeux d’improvisations et des écritures scéniques, nous ferons du théâtre un espace d’expérimentations, un lieu de partages, d’échanges, d’émotions et de poésie.

Une comédienne et une metteuse en scène vous accompagnerons durant cette semaine de créativité à la Distylerie de Fleurville. .

La Distylerie, 68 Rue du Port Montbellet 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 27 90 97 info@distylerie.net

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English : Atelier théâtre

L’événement Atelier théâtre Montbellet a été mis à jour le 2026-06-12 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II