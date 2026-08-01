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AGENDA · Montbellet

CAPELLI FERRACHAT Montbellet

vendredi 21 août 2026 · Montbellet

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Adresse
LA CHAPELLE DES ARTS
Ville
71260 Montbellet
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Tarif de base plein tarif Tarif de base

Montbellet

CAPELLI FERRACHAT

LA CHAPELLE DES ARTS Montbellet Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-21

Alice CAPELLI peintre et Marie-Françoise FERRACHAT pastelliste VOUS CONVIENT à LEUR VERNISSAGE le VENDREDI 21 AOUT à 19h   .

LA CHAPELLE DES ARTS Montbellet 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 39 27 28  francois.belut@orange.fr

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English : CAPELLI FERRACHAT

L’événement CAPELLI FERRACHAT Montbellet a été mis à jour le 2026-08-05 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II

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