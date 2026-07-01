ITSASOA Exposition de José Aguirre Montbellet
vendredi 17 juillet 2026 · Montbellet
Informations pratiques
Montbellet
ITSASOA Exposition de José Aguirre
La Distylerie, 68 Rue du Port Montbellet Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-07-17
La Distylerie accueille du 17 juillet au 30 septembre ITSASOA, la nouvelle exposition de José Aguirre. ITSASOA qui signifie la mer en basque, annonce une immersion dans un univers où la matière, le temps et les phénomènes naturels deviennent les fondements d’une recherche artistique à la croisée de la science et de la poésie. .
La Distylerie, 68 Rue du Port Montbellet 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 27 90 97 info@distylerie.net
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English : ITSASOA Exposition de José Aguirre
L’événement ITSASOA Exposition de José Aguirre Montbellet a été mis à jour le 2026-07-11 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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