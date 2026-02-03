3 court métrages, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

3 court métrages Vendredi 13 mars, 18h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

vendredi 13 mars à 18h

Khaled and Nema

Sohail Dahdal- Fiction- 2023 – Palestine- 17mn

Un garçon de 10ANS, Khaled et sa chèvre fidèle Nema vivent dans un village bédouin qui doit être démoli par l’armée israélienne. Khaled apprend qu’ Abu Mariam, le seul ancien ayant le pouvoir de protéger le village a perdu la mémoire. Avec l’aide de sa fidèle chèvre Nema, Khaled veut raviver la mémoire d’Abu Mariam en interrogeant les ancien du village chacun racontant sa propre histoire comme partie intégrante de la riche histoire du lieu.

Strange cities are familiar

Saeed Tajt Farouky- Fiction-2018 /Royaume Uni/ 20mn

Achraf, un père palestinien vivant au royaume-Uni, lutte pour affronter les souvenirs qui le hantent, les promesses qu’il n’a pas tenues, la famille qu’il ne pouvait pas protéger.

Upshot

Maha Haj- Fiction-2024- Palestine, Italie, France- 34 mn

Suleiman et Mona voient leur routine perturbée par l’arrivée d’un étranger qui leur rappelle un passé douloureux

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

dans le cadre du festival Ciné Palestine