3 ème édition de la fête du rire Salle évolution école P. Jakez Helias Pouldreuzic
3 ème édition de la fête du rire Salle évolution école P. Jakez Helias Pouldreuzic dimanche 3 mai 2026.
3 ème édition de la fête du rire
Salle évolution école P. Jakez Helias Place Corentin Hénaff Pouldreuzic Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Le rire dans tous ces états ! .
Salle évolution école P. Jakez Helias Place Corentin Hénaff Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 60 31 22 64
English : 3 ème édition de la fête du rire
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement 3 ème édition de la fête du rire Pouldreuzic a été mis à jour le 2025-09-09 par OT Destination Pays Bigouden