Créez votre duo de tasses avec Chloe de l’Atelier Supernova Cidrerie Kerné Pouldreuzic samedi 30 mai 2026.
Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic Finistère
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
2026-05-30
Durée de l’atelier 2h
Lors de cet atelier, vous découvrirez plusieurs techniques de modelage céramique comme celle du pincé, de la plaque et/ou du colombin.
Les pièces seront ensuite cuites et émaillées et pourront être récupérés un mois plus tard (ou expédiés moyennant supplément).
Règlement à prévoir en chèque ou espèces.
Inscription obligatoire .
Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 41 86
