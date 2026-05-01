Salon du Livre Policier de Pouldreuzic 2026 Pouldreuzic
Salon du Livre Policier de Pouldreuzic 2026 Pouldreuzic dimanche 31 mai 2026.
Pouldreuzic
Salon du Livre Policier de Pouldreuzic 2026
Rue de la Mer Pouldreuzic Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
L’occasion de rencontrer une sélection d’auteurs et d’autrices, issus de tout le département, sur une palette de genres allant du polar régional au thriller international, en passant par l’intrigue historique, la bande dessinée, le polar fantastique, humoristique, philosophique, ou encore la nouvelle noire, tant en matière de littérature jeunesse qu’adulte… .
Rue de la Mer Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 80 41 98
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English :
L’événement Salon du Livre Policier de Pouldreuzic 2026 Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-05-20 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN
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