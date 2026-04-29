Théatre Retours Salle Pierre Jakez Hélias Pouldreuzic
Théatre Retours Salle Pierre Jakez Hélias Pouldreuzic jeudi 4 juin 2026.
Pouldreuzic
Théatre Retours
Salle Pierre Jakez Hélias Place Corentin Hénaff Pouldreuzic Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Dans le cadre du programme En Itinérance du Théâtre de Lorient.
Retours, pour l’éternel retour de ce fils disparu dans une avalanche et qui revient chez ses parents, avant de disparaître et revenir à` nouveau, encore et encore apportant un comique de situation grandissant. Avec pour thème de prédilection les noyaux familiaux et les relations parents-enfants, le rythme de ce texte, a` l’image d’une enquête policière, installe doucement une proximité´ et une tension. Dans ce drame aux apparences hyperréalistes le salon salle a` manger d’une maison d’aujourd’hui Retours nous fait basculer progressivement dans une dimension fantastique ou` les repères temporels s’effritent et de situation en situation, créé un comique singulier et cruel. .
Salle Pierre Jakez Hélias Place Corentin Hénaff Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 24 08 04 47
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English : Théatre Retours
L’événement Théatre Retours Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-04-29 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN
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