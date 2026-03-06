Expo René GONIDEC Cidrerie Kerné Pouldreuzic

Expo René GONIDEC Cidrerie Kerné Pouldreuzic mardi 19 mai 2026.

Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic Finistère

Début : 2026-05-19
fin : 2026-08-04

2026-05-19

Né en 1945 à Douarnenez, René GONIDEC ( GONI ) dessine et peint depuis son plus jeune âge. Ses thèmes de
prédilection sont très divers Marines Paysages Folklore Abstrait Animaux –Portraits . Techniques Huile, Acrylique et aquarelle.
Plusieurs fois primé dans la région
A découvrir aux heures d’ouverture de la boutique   .

Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne 

