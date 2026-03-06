Expo René GONIDEC Cidrerie Kerné Pouldreuzic
Expo René GONIDEC Cidrerie Kerné Pouldreuzic mardi 19 mai 2026.
Expo René GONIDEC
Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic Finistère
Tarif : – –
Début : 2026-05-19
fin : 2026-08-04
2026-05-19
Né en 1945 à Douarnenez, René GONIDEC ( GONI ) dessine et peint depuis son plus jeune âge. Ses thèmes de
prédilection sont très divers Marines Paysages Folklore Abstrait Animaux –Portraits . Techniques Huile, Acrylique et aquarelle.
Plusieurs fois primé dans la région
A découvrir aux heures d’ouverture de la boutique .
English : Expo René GONIDEC
